Son Dakika Haberleri: Antalya'da selde 10 küçükbaş hayvan telef oldu
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Antalya'da selde 10 küçükbaş hayvan telef oldu

1 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, ahırda bulunan 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'da selde 10 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]
Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, ahırda bulunan 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Elmalı ilçesine bağlı Geçmen Mahallesi'nde aşırı yağmur, dün bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle çobanlık yapan Süleyman Karapınar'a ait 10 küçükbaş hayvan ahırın içerisinde selde boğularak telef oldu.

Öte yandan, sel nedeni ile oluşan toprak yığınının ise bir traktörü tekerlerinin yarısına kadar yuttuğu görüldü. Geçmen Mahallesi Muhtarı Ramazan Çetin, "Aniden bastıran yoğun yağmurun sebep olduğu sel nedeniyle çobanlık yapan Süleyman Karapınar'a ait 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Allah korudu. Çok yağmur yağdı. Su bir anda geldi" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Karapınar, Elmalı, Antalya, 3. Sayfa
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