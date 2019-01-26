Son Dakika Haberleri: Antalya'da Selde Mahsur Kalan 20 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Selde Mahsur Kalan 20 Kişi Kurtarıldı

21 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, kaldıkları evde mahsur kalan Suriye uyruklu 20 kişi kurtarıldı.

Antalya'da Selde Mahsur Kalan 20 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, kaldıkları evde mahsur kalan Suriye uyruklu 20 kişi kurtarıldı.

Yukarıkocayatak ile Şatırlı mahalleleri arasında bulunan Kuzulcak deresi, sağanak ve dolunun etkisiyle taştı. Derenin taşması ile bölgede bazı seralar ve evler su altında kaldı.

Çalıştıkları seranın bitişiğinde evde bulunan Suriye uyruklu 20 kişi de sel suları nedeniyle mahsur kaldı.

Sera sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri, kepçe ve iş makineleri ile 20 kişiyi kurtardı.

Suriye uyruklu işçiler, sera sahiplerinin yardımı ile konaklayacakları evlere götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:30 Kaynak: AA

serik, Suriye, Antalya, Güncel
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