Antalya'da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk - Son Dakika

Zabıta ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı. - ANTALYA

Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde sosyal mesafe uygulaması ve toplu giriş yaptırılmaması sebebiyle yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.

Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar yeri girişinde sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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