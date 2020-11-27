Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu - Son Dakika

Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu

27.11.2020 16:06

Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu Yüzde 50 vaka artışının yaşandığı noktasında uyarı yapılan Antalya'da semt pazarındaki yoğunluğun kısmide olsa devam ettiği görüldü Pazarda maske takmayan yada hatalı takanların zabıtaya bahanesi;

Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu

Yüzde 50 vaka artışının yaşandığı noktasında uyarı yapılan Antalya'da semt pazarındaki yoğunluğun kısmide olsa devam ettiği görüldü

Pazarda maske takmayan yada hatalı takanların zabıtaya bahanesi; su içmek, meyve sebze yada yemek yemek oldu

ANTALYA - Antalya'da semt pazarında, maskesini hatalı yada hiç takmayanların bahanesi, içecek içmek, yemek yada meyve yeme oldu. Uyarıların ardından herkesin maskesini taktığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip Korona virüs(Covid-19) vakalarının yüzde 50 artış yaşandığı kentler arasında yer alan turizm kenti Antalya'da semt pazarlarındaki yoğunluk azda olsa devam ediyor. Konyaaltı ilçesi Altınkum Kapalı Semt Pazarı'nda, zabıta ekipleri hem pazarcı esnafını hem de alışverişe gelen vatandaşları hoparlörden kuralara uyulması noktasında uyarı yaptı. Pazara gelen vatandaşların ve esnafın büyük çoğunluğunun maskesini taktığı görüldü. Hatalı maske takanları ise zabıta ekipleri tezgah tezgah dolaşarak uyardı. Belirli tezgahların başında oluşan yoğunlukta sosyal mesafe noktasında uyarıldı. Kalabalığın içinde maskesini indirerek, yada takmayarak; su içen, sebze meyve yiyen, yemek yiyen, arkadaşına seslenen kişiler de zabıta ekiplerinden kurtulamadı. Maske takmama bahanelerini sıralayan vatandaşları zabıta uygun bir dille ikaz etti. Tekstil bölümünde oluşan vatandaş yoğunluğu da uyarılardan nasibini aldı.

"Üzüm yiyordum"

Maskesi hatalı takılı olan Halil İbrahim, "Üzüm meyve yiyordum onun için takmadım. Kısa süreli açıktı. Normalde hep maskemi takarım, meyve yediğim için çıkarmak zorunda kaldım." dedi

"Yaban mersini yiyordum"

Yaban mersini yerken maskesini çıkaran Kadir Kahraman," Dikkat ediyoruz, tadına baktım sadece. Yaban mersini attım ağzıma çiğnedim kapadım. Ama hemen yakalandım. Sıkıntı yoktur inşallah. Bundan sonra yeme içme de yapmayacağız tezgahta. Herkesi kuralara uymaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Çay içiyordum"

Çay içerken maskesini çıkaran Alaattin Akbulut, " Çay içtiğim için çıkardım. Yoksa maskem hep takılı. Lavaboya giderken bile takıyorum." İfadelerine yer verdi.

"Doydum zaten"

Yemek yerken maskesini çıkaran Mustafa Çetin, " Maskeyle nasıl yemek yiyeceğim. Yemeğimizi yedikten sonra maskemi takacağım. Doydum zaten hemen maskemi takıyorum."dedi.

Uyarının ardından maskesini takan Çetin, müşterilerine ve zabıtaya kolonya ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu
Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu

Antalya, Zabıta, Yaban, Çay, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Antalya'da semt pazarında hatalı maske takanların bahaneleri 'yemek' oldu - Son Dakika


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