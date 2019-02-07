Son Dakika Haberleri: Antalya'da Semt Pazarındaki Cinayet

Antalya'da Semt Pazarındaki Cinayet

1 saat önce

Antalya'da semt pazarında çorap satan kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'da Semt Pazarındaki Cinayet, System.String[]
Antalya'da semt pazarında çorap satan kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Hür'ün (34) Kepez ilçesinde kurulan pazar yerinde silahla öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirildi.

Araştırma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen B.M, eşi F.M ve Ö.V, üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M ve Ö.V, çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. F.M ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.M'nin, eşi F.M.'nin maktulle ilişkilerinin olduğunu öğrenmesi üzerine arkadaşı Ö.V ile cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında motosikletiyle çorap satan, iki çocuk babası Mehmet Hür, 31 Ekim 2018'te panelvan araçtan inen kişilerle tartışmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurularak öldürülmüş, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Antalya, 3. Sayfa
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