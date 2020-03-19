Antalya'da semt pazarlarında 'korona virüs' sessizliği - Son Dakika
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Antalya'da semt pazarlarında 'korona virüs' sessizliği

6 saat önce

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle semt pazarlarının meyve sebze bölümünde yoğunluk düşerken, tekstil bölümleri ise boş kaldı.

Antalya'da semt pazarlarında 'korona virüs' sessizliği, System.String[]

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle semt pazarlarının meyve sebze bölümünde yoğunluk düşerken, tekstil bölümleri ise boş kaldı. Geçen haftaya göre fiyatlarda artışın yaşanmadığı semt pazarlarında pazarcılar ve birçok vatandaşın eldiven ile maske taktıkları görüldü.


Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları önerilen vatandaşların, Antalya'da semt pazarlarına gelme oranı da yüzde 20 azaldı. Muratpaşa ilçesinin en büyük açık pazarlarından olan Meltem Halk Pazarında müşteri sayısı düşerken, daha çok meyve sebze bölümüne ilgi gösterildi. Tekstil alanındaki tezgahlara ise kimsenin uğramadığı görüldü. Ayrıca pazarda esnaf kadar, müşterilerin de çoğunluğunun maske ve eldiven taktığı gözlemlendi. Bazı pazarcıların ise 'koronanın ilacı geldi' diyerek meyve satmaya çalışması dikkat çekti. Müşterilerin büyük çoğunluğunun ürünleri kendilerinin seçtikleri görüldü.


Pazarda bazı ürünlerin fiyatları ise şöyle oluştu: "Domates 2.5-4, salatalık 5, çeri domates 4, patlıcan 6, biber 10, kabak 4, patates 2,5-4, soğan 2.5-4, çilek 10, elma 3, portakal 2.5, yeşillik demet 1.5, muz 5-8 TL."


"Herkeste maske var"


Pazarcı esnafı Mehmet Erken Karataş, geçen haftaya göre işlerinde azda olsa düşüş olduğunu dile getirdi. İnsanların virüs nedeniyle evlerinden çıkmadığını ifade eden Karataş, "Korkuyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar eldiven takıyoruz. Sadece patates ve soğan fiyatında artış oldu. Geçen hafta 2.5 olan patates soğan bu hafta 3.5 lira. İnsanlarımızda tedirginlik, herkeste maske var. Bizden uzak durmaya çalışıyorlar" dedi.


Bülent Kara, korona virüse rağmen meyvenin fiyatlarının değişmediğini belirterek, "Yeter ki insanımız meyve yesin. Meyveyi bol bol yesinler bağışıklık sistemlerini güçlendirsinler. Bizde nar, ayva 5 lira, portakal, greyfurt 2.5 lira. Halkımızda ilgi biraz düşük. İnsanlarımızda tedirginlik var. Millet evden dışarı çıkmaya korkuyor. Tedbirini alacağız gerisini Allah'a bırakacağız. Koronanın tek ilacı ayva nar, bağışıklık sisteminizi korur" diye konuştu.


"İşlerimiz bir haftadır düştü"


Zehra Apan ise geçen haftaya göre fiyatların aynı olduğunu ama müşteri düşüşünün fazla olduğunu ifade etti. Apan, "Yeşillik fiyatlarının bağı ortalama 1.5 lira, marul tane 3 lira. Bu virüs bizi etkiledi ama. Eldiven kullanıyorum. Para ile temas etmemeye çalışıyoruz. Müşterilerimize ürünleri kendimiz veriyoruz. Son bir haftadan beri işlerimiz düştü, sokaklar, pazarlar boş. İnşallah virüsten kurtuluruz" dedi.


"Tekstilde büyük düşüş"


Tekstil bölümünden Mine ise, "İşlerimiz durmuş durumda. Pazarda hareketlilik yok, herkes tedirgin. Herkes giyimden ziyade, şu an mecburi ihtiyaçlarını alıyorlar. Tekstil kan ağlıyor. İnşallah en kısa zamanda düzelecek. Biz yine de eldiven takıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Aramızdaki mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ama şu an müşteri de yok. Yüzde 100'e yakın bir düşüş var işlerimizde" şeklinde konuştu.


"Tedbirimi alıyorum"


Hanife Elpen Bayram ise eşinin evde olduğunu ama kendisinin mecbur olarak pazara alışverişe geldiğini söyledi. Eldiven ve maske taktığını kaydeden Bayram, "Hem bana hem başkasına bir şey olmasın. Tedbirlerimi alıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum. İnşallah ülkemiz bu virüsü az etkiyle atlatacak" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:07 Kaynak: İHA

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