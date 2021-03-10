Antalya'da yine bir yangın haberi - Son Dakika

Antalya'da yine bir yangın haberi

10.03.2021 16:44
Antalya'da yine bir yangın haberi, System.String[]

Antalya'da bulunan seralarda yangın çıktı. Mevsimlik sera işçilerinin barakasında çıkan yangın nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da mevsimlik sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Yangında 7 ikamet küle dönerken, aralarında çocukların da bulunduğu 100 kişi canlarını ve eşyalarını son anda kurtardı. İşçiler, kaldıkları evlerin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Süleyman Erten Tesisleri'nde Suriye uyruklu mevsimlik sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Alevler diğer barakalara da sıçrarken, aralarında çocukların da bulunduğu 100'e yakın işçi hem canlarını hem de bazı eşyalarını yanmaktan son anda kurtardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, işçiler ve çocuklar evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

"Yaralı ya da can kaybımız yok"

Tesislerin sahibi İsmail Erten, can ve mal kaybı olmadığını belirterek, evsiz kalan işçileri başka ikametgahlara yerleştireceklerini söyledi. Erten, "Zarar önemli değil. Onları diğer evlerimize götüreceğiz. Sokakta kimse kalmayacak" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ise sürüyor. - ANTALYA

Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi
Antalya'da yine bir yangın haberi

Muratpaşa, Antalya, Suriye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yine bir yangın haberi - Son Dakika


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