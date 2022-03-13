Antalya'da sera malzemelerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde, sera demirlerini çalan şüpheli gözaltına alındı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı Mahallesi'ndeki seralardan malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede devriye gezen ekipler, M.E'ye ait seranın 20 demir parçasını çalmaya çalışan şüpheli Y.G'yi yakaladı.

Ekiplerin şüphelinin aracında yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.