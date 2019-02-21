Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sera Üreticilerine Sertifika

Antalya'da Sera Üreticilerine Sertifika

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde iyi tarım uygulamaları yapan sera üreticilerine sertifikaları dağıtıldı.

Antalya'da Sera Üreticilerine Sertifika, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde iyi tarım uygulamaları yapan sera üreticilerine sertifikaları dağıtıldı.

Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Serik kaymakamı Haluk Şimşek törende, bölgede bulunan seralarda pazarın istediği kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Üretilen kaliteli ürünün de pazardaki fiyatının bir tık yukarıya çıkartılması gerektiğine dikkati çeken Şimşek, ürünün diğer ürünlerden ayrımının yapılabilmesi için ürün sertifikasyon sistemine geçilmesi ya da ürün üzerinde özel etiketler bulunması gerektiğini dile getirdi.

Kaliteli ürünlerle tüm dünyaya açılması gerektiğini anlatan Şimşek, birlik olmanın önemine değindi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ise beş üreticinin 60 dekar örtü altı alanında yaklaşık 750 ton ürün elde ederek iyi tarım uygulaması sertifikalarını aldıklarını ifade etti.

Sertifika sahiplerine dekar başına örtü altı için 150, süs bitkileri 100 ve açık alanlara 50 lira destek verildiğini anlatan Çömezoğlu, 2017 yılı üretimler için sertifikası olan 30 üreticiye 2 bin 939 dekar alan için 263 bin 446 lira destek verdiklerini belirtti.

Sertifika almaya hak kazanan çiftçilere belgeleri Şimşek ve Çömezoğlu tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:40 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor

Kaybolmaya Yüz Tutan Eşyaları Toplayıp Koleksiyon Haline Getirdi Son Dakika! Deniz Baykal Meclise Geldi, İşte İlk Görüntü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sera Üreticilerine Sertifika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]