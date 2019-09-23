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Antalya'da sera yangını

37 dakika önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dekar serada zarar oluştu.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dekar serada zarar oluştu.

Pazarcı Mahallesi'nde bulunan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle seraya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 acil müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeriyle söndürmeye çalıştı.

Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 10 dekar sera zarar gördü.

Sera sahibi İbrahim Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin aramasıyla yangından haberdar olduğunu belirterek, "Dışarı çıktım, baktım ki her yer yanıyor. İtfaiyeyi aradık. Yol uygun olmadığı için itfaiye biraz geç kaldı. Damlama hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştık." dedi.

Gazipaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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