Antalya'da serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

08.07.2022 21:44
Antalya'da serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Finike ilçesinde serasında uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde serasında uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir serada skunk bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce seraya düzenlenen operasyonda 115 kök skunk bitkisi, şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 kilo 50 gram esrar, kenevir tohumu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli İ.G, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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