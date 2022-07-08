Ekiplerce seraya düzenlenen operasyonda 115 kök skunk bitkisi, şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 kilo 50 gram esrar, kenevir tohumu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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