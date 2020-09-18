Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kasaba Mahallesi Fakı Çiftliği mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler biber ekili iki seraya da sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6 arazözle yangına müdahale etti. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, 30 dönüm orman ve ziraat alanı, biber ekili iki sera ve nar bahçesi zarar gördü.