Antalya'da seraları bu defa poyraz fırtınası vurdu - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kuzey yönden esmeye başlayan fırtına, gece saat 02 00 de hızını arttırınca Kumluca İlçesine bağlı 50. Yıl, Sarıcasu ve Ortaköy Mahallelerindeki seralara zarar verdi. Fırtına bazı seraları yerle bir ederken bazılarının da üstündeki plastik örtüyü yerinden söktü. Ortaköy Mahallesinde yaklaşık 10 dönüm serayı tamamen çökerten fırtına, serada ürün yetiştirilemez hale geldi.

Hasan Uysal'a ait sera tamamen yıkılırken, komşularında yardımı ile içindeki domateslerin don vurmadan kurtarılması için çaba gösteriliyor. Toptancı haline götürülüp satılması için domatesleri toplayan Hasan Uysal'ın komşuları, enkaz haline gelen serada demirleri sökme çalışması yapıyor. Yardıma gelen Komşu Faiz Gemici (50); "Gece fırtına oldu. Allah'tan seranın içinde değildik. Benim yanıma çay içmeye gelmişti. Sobaları yakmak için içinde kendi olsaydı ölürdü. Saat 02 00 de benim yanıma çay içmeye geldi. Sonra beraber geldik böyle olmuş" dedi.

Sera enkazının yerinden sökülmesi için yardıma gelen diğer komşu İsmail Çetin (58) ise; "Bu sera Hasan Uysal'a ait, gece saat 02 00 sıralarında Rüzgar bir anda geldi. Serayı yatırdı gitti. Hiçbir şey yapamadık. Kızaran, gelişen meyveleri alabilirsek alacağız. Başka çaremiz yok" dedi.

Fırtına yüzünden Serasının plastiği yerinden sökülen Üzeyir Uysal (42) da; "Gece 03 30 sıralarında şiddetli bir rüzgar geldi. Aldı geçti. Hortum şeklinde oldu. Şu anda tamirini yapıyoruz. Üzerindeki ürünlerin ölmemesi için tekrar naylon çekiyoruz. Plastiğini çekiyoruz. Durum bu" dedi. - ANTALYA