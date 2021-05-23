ANTALYA'DA SERALARIN YAKININDAKİ SAZLIK YANGINI 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ- -5 - Son Dakika

ANTALYA kent merkezindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Seralara 1 metre kadar yaklaşan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kundu bölgesindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık bölgede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, hızla büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevresindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramasından endişe edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun şekilde müdahale etti. 2 yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarında kullanıldı. Sazlığın bataklık olması, ekiplerin işini zorlaştırdı. Yangına seralarda çalışan işçiler de kovalarla müdahale etti. Seralara 1 metre kadar yaklaşan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kuş cenneti olarak bilinen bölgede yavru kuşu gazeteciler kurtardı. Yangından kaçan kaplumbağa da DHA muhabirinin objektiflerine yansıdı. Bölgede oturanlar, aynı alanda her yıl yangın çıktığını söyledi.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-