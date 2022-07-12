Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

12.07.2022 12:38
Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi mevkisine pikniğe giden Can Yağız (22), serinlemek için Köprüçayı ırmağına girdi. Yağız'ın bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, genci ırmaktan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı genci hastaneye kaldırdı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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