Arkadaşlarıyla Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi mevkisine pikniğe giden Can Yağız (22), serinlemek için Köprüçayı ırmağına girdi. Yağız'ın bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, genci ırmaktan çıkardı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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