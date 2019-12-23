Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı - Son Dakika

Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı

6 saat önce

Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralıAntalya'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı

Antalya'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis midibüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak, yamaçtaki kayalıklara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Midibüsün, bir otelin personelini taşıdığı kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)

Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
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