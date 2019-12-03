Son Dakika Haberleri: Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 İngiliz öldü
Son Dakika Güncel Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 İngiliz öldü - Son Dakika

Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 İngiliz öldü

6 saat önce

Antalya'da personel servis aracı ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 İngiliz yaşamını yitirdi.

Antalya'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 İngiliz öldü, System.String[]

Antalya'da personel servis aracı ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 İngiliz yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Turizm Caddesi'nde E.Ç. (51) idaresindeki 07 C 82354 plakalı servis midibüsü ile İngiliz vatandaşı Abdul Kabır Farıd'ın (41) kullandığı 01 BLC 49 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdul Kabır Farıd, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede, otomobilde bulunan oğlu Mohammed Kabır Farıd (15) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası servis şöförü E.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Baba ve oğluna ait cenazeler özel bir hastane ile Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:38 Kaynak: AA
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