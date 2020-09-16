Antalya'da servisçilerin 'C plaka' eyleminde arbede - Son Dakika

Antalya'da servisçilerin 'C plaka' eyleminde arbede

Antalya'da C plakalı servis araçları sahipleri, servis hizmetlerinin C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğunu getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) kararının, Eylül ayı yerine yıl sonundan itibaren başlatılacağı yönündeki karara tepki gösterdi.

Antalya'da servisçilerin 'C plaka' eyleminde arbede, System.String[]

Antalya'da C plakalı servis araçları sahipleri, servis hizmetlerinin C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğunu getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) kararının, Eylül ayı yerine yıl sonundan itibaren başlatılacağı yönündeki karara tepki gösterdi. UKOME önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, alınan kararı protesto etti. Arbede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından önlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Genel Kurulu'nun 04.07.2019 tarih ve 2019/07-320 sayılı kararı ile 01.09.2020 itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz personel servislerinin öz mal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına yönelik karar alındı. Bugün ise kararın uzatılmasına yönelik komisyon tekrar toplandı ve oylama gerçekleştirdi.Toplantı esnasında UKOME binası önünde toplanan 100 kişilik C plakalı servis araç sahipleri ve şoförler, ellerinde dövizlerle toplantı sonucunu beklemeye başladı.

21 kurumun katıldığı komisyon toplantısında 16 temsilci sürenin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına yönelik oy kullanırken, 5 temsilciyse uzatılmaması yönünde tercihini kullandı. Daha önce 1 Eylül tarihi ile geçerli kılınacak zorunluluk kararının, yıl sonuna uzatıldığını duyan servisçiler, karara tepki gösterdi. Servisçiler belirtilen süre içerisinde korsan taşımacılık yapıldığını da ileri sürerek, UKOME binası önünde çekilen demir kapıyı ittirdiler. Bazı servisçiler ise yanlarında getirdikleri plakaları bükerek yere fırlattı. Gerginliğin artması üzerine olay yerinde hazır bulunan çevik kuvvet ekipleri, olası bir taşkınlığa karşı önlem aldı. Öfkeli kalabalığı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik yatıştırmaya çalıştı. Kalabalık bir süre sonra bina kapısı önünden uzaklaştı.

"Dava açacağız"

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan Alanya Servis Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Lök, daha önce alınan karar gereği öz mal araçların 1 Eylül 2020 tarihine kadar hizmet verebileceğini, bu tarihten sonra da C plaka dışında hiçbir araçla servis taşımacılığı yapılamayacağına dair karar alındığını anımsattı. Lök, "13 Mart'ta okullar kapandı. Bizim hiçbir gelirimiz yok. Bütün esnafın, esnaf kefaret kredi kooperatifleri ve bankalara borcu var. Sicili bozuk olduğu için esnaflar destek kredisi dahi alamadı. Sosyal yardımlaşma vakıflarına gittiğimiz zaman üzerimizde araba olduğu için bin lira yardımı bile çok gördüler. Kredi çekmek için odalarımıza gittik. Odalar bize 250 TL aidat belgesi, 33 TL imza sirküsü için para almadan evrak kayıt belgesi vermedi. Esnaflarımız borç içinde. Bu karar baskın bir karardır. Geri dönülmelidir. Biz esnaf olarak idari mahkemesine dava açacağız" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Antalya, Arbede, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da servisçilerin 'C plaka' eyleminde arbede - Son Dakika

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