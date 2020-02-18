Antalya'da sevgilisinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki genç kadının sevgilisi, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçsuz olduğunu iddia eden sanık, telefonunu arabada unuttuğu için 122'ye haber veremediğini iddia etti.



Olay, 31 Ekim 2019'da akşam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Gülperi O. (34), bir süredir birlikte yaşadığı İbrahim D. ile birlikte, kendisine ait olan eve gitti. Ancak bir süre sonra 6. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim D., 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim D. ve avukatı, ölen Gülperi O.'nun kızı ve annesi katıldı.



Maktul ile yaklaşık 10 aydır sevgili olduklarını ifade eden İbrahim D., olay günü Gülperi O'nun evine gittiğini söyleyerek, "Gülperi içeri girer girmez anahtarı cebine koydu. Ben de tuvalete girdim. Daha sonra evden ayrılmak üzere kapıya yöneldim ancak kapı kilitliydi. Gülperi salona doğru gitti. Kapının önünde birkaç dakika oturdum bekledim. Önce ağlama sesi geldi, ardından cam kırılma sesi duydum. Salona gittiğimde balkonun kapısının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda yerde yatarken gördüm. Cep telefonumu arabada unuttuğum için 122'ye haber veremedim. Yan dairenin balkonundan geçtim ve komşularımın yardımıyla Gülperi'nin yanına indim" ifadelerini kullandı.



"Annem mutlu biriydi"



Maktulün kızı Neşe G. ise, "Annem yalnız yaşayan, ancak mutlu biriydi. Kendisini öldürecek bir yapıya sahip değildi. Bu adam annemle sevgili hayatı yaşıyordu. Son zamanlarda annemi tehdit etmeye başladı. Şort giydirmez, çöp atmasına bile izin vermezdi. O derecede annemi kıskanıyordu. Annem ölmeden önce bu adamın bize zarar verebileceğinden söz etmişti. Annem ondan ayrılmak istiyordu" dedi.



Maktulün annesi Ümmügülsüm O., "Sanık kızımın peşini bırakmadı. Kızımı takıntı yaptı. Ben kızımın ölümünden sanığı sorumlu tutuyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - ANTALYA