Seyir halindeki minibüs yandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Manavgat'tan Antalya'ya 2 Kazak turisti taşıyan Aziz Bayram idaresindeki 07 DY 848 plakalı tur minibüsü, Hatipler Mahallesi D-400 karayolunda bir anda yanmaya başladı.
Sürücü Bayram, aracı durdurarak, yolcuların araçtan inmesini sağladı.
Minibüsün motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Büyük bir kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan araçta çıkan yangın bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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