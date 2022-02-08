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Seyir halindeki minibüs yandı - Son Dakika

Seyir halindeki minibüs yandı

08.02.2022 17:18

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Manavgat'tan Antalya'ya 2 Kazak turisti taşıyan Aziz Bayram idaresindeki 07 DY 848 plakalı tur minibüsü, Hatipler Mahallesi D-400 karayolunda bir anda yanmaya başladı.

Sürücü Bayram, aracı durdurarak, yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Minibüsün motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Büyük bir kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan araçta çıkan yangın bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki minibüs yandı
Seyir halindeki minibüs yandı
Seyir halindeki minibüs yandı
Seyir halindeki minibüs yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Minibüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki minibüs yandı - Son Dakika


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