Son Dakika Haberleri: Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı
Son Dakika Güncel Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı

Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi, tahliye edilen yolculardan yaralanan olmadı.

Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi, tahliye edilen yolculardan yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü Alanya şehir çıkışı İmamlı mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Şoförün durumu erken fark etmesi ile otobüste bulunan 27 yolcu tahliye edildi.

Alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcular otobüs firmasının tahsis ettiği başka bir otobüsle Diyarbakır'a gönderildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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