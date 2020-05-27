Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Yangını fark eden sürücü Türkoğlu, yol kenarına park ettiği araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Paşa Umur Türkoğlu yönetimindeki 07 LF 313 plakalı otomobilin motor kısmı, Mahmutlar Mahallesi Göleviz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım