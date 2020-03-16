Antalya'da seyir halindeki tırda yangın - Son Dakika
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Antalya'da seyir halindeki tırda yangın

30 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da seyir halindeki tırda yangın, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeki gübre yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Aksaray'a gübre taşıyan İsmet Koyuncu idaresindeki 07 YIV 01 plakalı tır, Antalya- Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında tırda hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.

Antalya, Aksaray, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:22 Kaynak: AA
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