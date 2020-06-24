Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Göçer 'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Yukarıkocayatak Kavşağı mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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