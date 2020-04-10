Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç korkuttu - Son Dakika

Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Kepez İlçesi Duraliler Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Sürücü, yanmaya başlayan aracı durdurarak indi. Bu sırada araç kayarak yoldan çıktı.
Çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada araçta ara ara yaşanan patlamalar korkuttu.
Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken yangın 2 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.