Son Dakika Haberleri: Antalya'da sıcak hava bunalttı
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Antalya'da sıcak hava bunalttı

1 saat önce

ANTALYA'da hissedilen hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı, sokaktakiler ise gölgelik yer aradı.

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ANTALYA'da hissedilen hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı, sokaktakiler ise gölgelik yer aradı.
Hava sıcaklığının 26.7, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu ve nem oranının yüzde 65'e çıktığı Antalya'da yaşayanlar ve tatilciler, sıcaktan bunaldı. Sokakta gezen turistler şemsiye ve şapkalarla güneşten korunmaya çalıştı. Kent sakinleri de parkta, bahçede gölgede dinlenmeyi tercih etti. Sıcakta sokak hayvanları ise ağaç altlarına ve gölgelik alanlara sığındı. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler ise güneşlendi.
Yurt dışından Antalya'ya tatile gelen Remziye (55) ve Battal Çiftçiler (56) çifti, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini çok beğendiklerini, denizin ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Remziye Çiftçiler, "Yurt dışında yaşadığımız için böyle güzel havaları görmüyoruz. Avrupa'da bu dönem bizim için yaz tatili. Burada her şey ideal, memleketimiz çok güzel. Konyaaltı plajı da mükemmel" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:37 Kaynak: DHA
Konyaaltı, Şemsi Tebrizi, Antalya, Güncel
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