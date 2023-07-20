Antalya'da Sıcak Hava, El Dokuması Halıların Renklerini Pastelleştiriyor - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Hava, El Dokuması Halıların Renklerini Pastelleştiriyor

20.07.2023 12:09

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilimin renklerinin daha kısa sürede daha fazla pastelleşmesini sağlıyor. Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak üretilen el halıları, ekinlerin biçilmesinin ardından tarlalara seriliyor. Halılar, güneş altında mikroplarından arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalarda bekletiliyor. Halı tarlaları, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Halı ticareti yapan şirketin saha sorumlusu Ayşe Akbaba, halıları genellikle yurt dışına gönderdiklerini belirtti. Sıcak hava, halıların renklerinin daha fazla pastelleşmesini sağladığı için memnun olduklarını ifade etti.

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilimin renklerinin daha kısa sürede daha fazla pastelleşmesini sağlayacak.
Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda üretilen el halılarıyla ünlü Döşemealtı'ndaki yüzlerce dönümlük tarım arazisi, ekinlerin biçilmesinin ardından halılara ev sahipliği yapıyor.
Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş motifleriyle ünlü Türk halıları ve kilimleri, ülkenin çeşitli yerlerinden ilçeye getirilerek önce yıkanıyor ardından da kurutulup onarımdan geçiriliyor.
Halılar daha sonra güneş altında mikroplarından arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara seriliyor. Ekin hasadı için tarlalarda günlerce alın teri döken işçiler, aynı tarlalarda bu kez halı mesaisi yapıyor.
Binlerce halının yan yana serildiği tarım arazileri, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.
"Halıları genellikle yurt dışına gönderiyoruz"
Killik Mahallesi'nde halı ticareti yapan şirketin saha sorumlusu Ayşe Akbaba, AA muhabirine, yaklaşık 50 yıldır bölgede yazın gelmesiyle "halı tarlaları" oluşmaya başladığını söyledi.
Her şirkette en az 3-4 bin halı olduğunu ifade eden Akbaba, her gün ters dönen ve kıvrılan halıları düzelttiklerini, belli aralıklarda da tozlarından arındırdıklarını dile getirdi.
Yaz boyunca güneş altında kalan, matlaşıp rengi pastelleşen halıları eylülden itibaren tarlalardan topladıklarını anlatan Akbaba, "Halıları genellikle yurt dışına gönderiyoruz. Renkleri matlaşan Türk halıları büyük ilgi görüyor." dedi.
Antalya'da etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle zorlandıklarını vurgulayan Akbaba, "Kavurucu sıcaklar Antalyalılar ve işçilerimiz açısından kötü oldu ancak halılarımıza, kilimlerimize iyi geldi. Çabuk olgunlaştırmaya yol açtı, renkleri daha çabuk oturdu. Sıcaklıklar, halıların renklerinin daha fazla pastelleşmesini sağlayacak. Halılarımız açısından sıcaktan memnunuz." diye konuştu.
Akbaba, son yıllarda çok ziyaretçi ağırladıklarını, gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için halı tarlalarını ziyaret ettiğini kaydetti.
İşçilerden Nilsu Akbaba da üniversite sınavına hazırlandığını, okul harçlığı için halı tarlalarında çalıştığını belirtti. Her sabah yeni gelen halıları serdiklerini dile getiren Akbaba, sıcakların kendilerini zorladığını ancak halılara iyi geldiğini söyledi.
Yaklaşık 3 ay halı tarlalarında çalıştığını anlatan Fadime Sena Çelik de rengarenk motifli halılar arasında çalışmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.
Sena Orman ise sıcaklar nedeniyle halıların renklerinin bu yıl daha pastel olmasını beklediklerine işaret etti.

Kaynak: AA
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Döşemealtı, Antalya, Yaşam, Son Dakika

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