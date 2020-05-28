Antalya'da sıcak hava narenciye ve zeytini etkiledi - Son Dakika

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın, Antalya'daki narenciye ile zeytin bahçelerinde zarara yol açtığı bildirildi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, AA muhabirine, geçen haftalarda yaşanan ani aşırı sıcakların, henüz çiçek ve yeni meyve oluşumunda olan narenciye ve zeytin bahçelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Portakal, mandalina, limon ve zeytin meyvelerinin çiçek açıp, meyve oluşumu aşamasında olduklarını aktaran Kökçe, "Meyve oluşumu sırasında meydana gelen ani ve aşırı hava sıcaklığı oluşan meyvelerin yanmasına neden oldu. Çöl sıcakları narenciye ve zeytinde rekolteyi düşürdü." diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Ahmet Dumanoğlu da 16-20 Mayıs'ta, Türkiye'de anormal bir hava sıcaklığı yaşandığını, çöl sıcakları olarak adlandırılan bu sıcaklıkların bitkilerde şok etkisi oluşturduğunu ifade etti.