Antalya'da sıcak hava narenciyeyi olumsuz etkiledi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinden ani sıcaklık değişimi nedeniyle zarar gören narenciye bahçelerinde tespit çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, narenciye üreticilerini ziyaret ederek, portakal, limon bahçelerinde inceleme yaptı.

Çömezoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda bölgede yaşanan ani sıcaklık değişimi ve fırtınanın narenciye bahçelerinde zarara yol açtığını söyledi.

Çiftçilerin zararlarının tespit etmek için çalışmalar yaptıklarının belirten Çömezoğlu, "Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilerin bilgilerini çıkardık. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zarar oranları belirli bir miktarın üzerinde olanlar narenciyenin döküme bağlı gerek yatırım gerekse işletme kredileri ve borç ertelemesiyle ilgili çalışmalar yürütülecek." dedi.

Narenciye üreticisi Mehmet Öztürk ise narenciye meyvelerinden dökülmelerin meydana geldiğini, zararlarının fazla olduğunu ifade etti.

Kumluca'daki narenciyede zarar gördü

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, meyve bahçeleri zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilerin ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdukları takdirde tarımsal kredi borçlarının erteleneceğini, TARSİM primlerinin düşeceği belirtti.