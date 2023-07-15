Antalya'da 43 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle Konyaaltı Sahili bomboş kaldı

Antalya'da 43.5 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle, kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk olmadığı görüldü.

TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte turizm kenti Antalya'da da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Dün kent merkezinde 42, Manavgat'ta 43.9 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı bugün de arttı. Kent merkezinde en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43.5 derece ölçüldü. Aynı saatlerde Manavgat'ta hava sıcaklığı 44 derecenin üzerine çıktı.

DENİZ SICAKLIĞI 26 DERECE, SAHİLLER BOŞ

Özellikle hafta sonlarında kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde, sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde yoğunluk olmaması dikkat çekti. Sahile gelenler ise sıcaklığı 26 derece olan denize girerek vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle kentin ana arterlerinde de yoğunluk yaşanmadığı görüldü.