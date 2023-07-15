Antalya'da 43 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle Konyaaltı Sahili bomboş kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 43 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle Konyaaltı Sahili bomboş kaldı

15.07.2023 16:38

Antalya'da 43.5 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle, kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk olmadığı görüldü. Sıcak hava nedeniyle kentin ana arterlerinde de boşluklar olduğu tespit edildi.

Antalya'da 43.5 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle, kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk olmadığı görüldü.

TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte turizm kenti Antalya'da da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Dün kent merkezinde 42, Manavgat'ta 43.9 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı bugün de arttı. Kent merkezinde en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43.5 derece ölçüldü. Aynı saatlerde Manavgat'ta hava sıcaklığı 44 derecenin üzerine çıktı.

DENİZ SICAKLIĞI 26 DERECE, SAHİLLER BOŞ

Özellikle hafta sonlarında kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde, sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde yoğunluk olmaması dikkat çekti. Sahile gelenler ise sıcaklığı 26 derece olan denize girerek vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle kentin ana arterlerinde de yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Deniz sıcaklığının bile 26 dereceye çıktığı tatil kentinde sahiller boş kaldı
Deniz sıcaklığının bile 26 dereceye çıktığı tatil kentinde, hafta sonuna rağmen sahiller dolmadı
Deniz sıcaklığının bile 26 dereceye çıktığı tatil kentinde, hafta sonuna rağmen sahiller dolmadı
Deniz sıcaklığının bile 26 dereceye çıktığı tatil kentinde, hafta sonuna rağmen sahiller dolmadı
Deniz sıcaklığının bile 26 dereceye çıktığı tatil kentinde, hafta sonuna rağmen sahiller dolmadı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: Oyyy oyyy yayladan serin serin gülüyorum sizlere neyse fazla para kaptırmayın dikkat edin yaylalar bedava Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 43 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle Konyaaltı Sahili bomboş kaldı - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
18:03 Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:54 Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
17:50 Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
17:36 Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi
17:34 Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme! 1 kişi enkaz altında kaldı
16:54 Antalya'da Bir Kişi Bankın Üzerinde Ölü Bulundu
16:52 Bankta uyuduğu sanılan yaşlı adamın öldüğü saatler sonra anlaşıldı
16:45 Halil Dervişoğlu bavulunu topladı geliyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme
16:41 Halil Dervişoğlu yola çıktı geliyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 18:26:51. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 43 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle Konyaaltı Sahili bomboş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement