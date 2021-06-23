Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı - Son Dakika

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı yüzde 47 olarak ölçüldü.

Serinlemek için denizi tercih eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı kişilerin çocuklarıyla kumsalda oynadığı, bazılarının da sahil bandında yürüyüş yapıp, bisiklet bindiği görüldü.

Alanya ilçesinde de yerli ve yabancı turistler, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları serinlemek ve güneşlenmek isteyen turistlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 29 dereceye, nem oranın yüzde 68'e ulaştığı ilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece oldu.

Tatilciler ile kent sakinleri, şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre yerleştirildiği plajlarda, denize girerek serinlemeye çalıştı.