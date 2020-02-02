Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti - Son Dakika

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

6 saat önce

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti, System.String[]

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken turizm kenti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli yabancı tatilciler ile kent sakinleri, sıcak havanın keyfini denize girip, sahilde güneşlenerek çıkardı.

Yaz- kış denize girdiğini söyleyen Aydın Özgün, denizin havadan daha sıcak olduğunu anlattı. Denize girmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Özgün, "Denizin keyfini çıkarıyorum. Hava güzel olunca da hafta sonunu böyle değerlendirdik" dedi.

İlknur Özgün ise denize girmek istemediğini, sadece güneşlenmenin keyfini sürdüğünü belirtip 'Denize giremeyecek kadar soğuk bana göre. Güneşlenmenin tadını çıkarıyorum. Diğer illerde kar ve soğuk varken biz sıcak havanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı bugün en düşük 17, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derecede ölçüldü.


Konyaaltı Sahili, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?
Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 22:19:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]