ANTALYA'DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI, HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ - Son Dakika
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ANTALYA'DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI, HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ

14.08.2022 16:24

ANTALYA'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

ANTALYA'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını geçerek, 31 dereceye ulaştı.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Antalya'da, nem oranı da yüzde 70 seviyesine ulaştı. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek, serinledi. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece oldu, deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece olarak ölçüldü. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI, HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI, HAVA SICAKLIĞINI GEÇTİ - Son Dakika
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