Antalya'da deniz, havadan sıcak - Son Dakika
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Antalya'da deniz, havadan sıcak

27.08.2022 14:32
Antalya'da deniz, havadan sıcak

ANTALYA'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

ANTALYA'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 30 derece oldu, nem oranı ise yüzde 58'i gösterdi. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Gençler tehlikeye aldırış etmeden falezlerden denize atlayarak serinledi, yabancı turistler su sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da deniz, havadan sıcak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da deniz, havadan sıcak - Son Dakika
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