KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU - Son Dakika
Üye Girişi

KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU

13.08.2022 13:34
KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Antalya'da sıcaklığın 33 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Antalya'da sıcaklığın 33 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Nem oranının ise yüzde 70 seviyesine ulaşmasıyla Beydağları'nın görüş mesafesi azaldı.

Turizm kenti Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının ise yüzde 70 seviyelerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Yüksek nemden dolayı Beydağları'nın görüş mesafesinin azaldığı dikkati çekti. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken bazı aileler çocuklarıyla denizin içinde oynamayı seçti.

KAYALIKLARDAN ATLAMALAR BAŞLADI

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Her yıl yapılan uyarılara rağmen gençler tehlikeye aldırış etmeden kayalıklardan atlamayı sürdürdü.

YORUMLAR
500
Antalya'da aranan hükümlü yakalandı Antalya'da aranan hükümlü yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 13:34:48. #1.11#
SON DAKİKA: KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement