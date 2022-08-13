KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Antalya'da sıcaklığın 33 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Nem oranının ise yüzde 70 seviyesine ulaşmasıyla Beydağları'nın görüş mesafesi azaldı.

Turizm kenti Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının ise yüzde 70 seviyelerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Yüksek nemden dolayı Beydağları'nın görüş mesafesinin azaldığı dikkati çekti. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken bazı aileler çocuklarıyla denizin içinde oynamayı seçti.

KAYALIKLARDAN ATLAMALAR BAŞLADI

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Her yıl yapılan uyarılara rağmen gençler tehlikeye aldırış etmeden kayalıklardan atlamayı sürdürdü.