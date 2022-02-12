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Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu - Son Dakika

Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu

12.02.2022 17:41

Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu Dünyaca ünlü sahile koşan vatandaşlar denize girip, kumsalda dinlemenin keyfini çıkardı Ülke genelinde soğuk hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya'da sıcaklığın 20 dereceye yaklaşmasını fırsat bilen...

Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu

Dünyaca ünlü sahile koşan vatandaşlar denize girip, kumsalda dinlemenin keyfini çıkardı

ANTALYA - Ülke genelinde soğuk hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya'da sıcaklığın 20 dereceye yaklaşmasını fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklığı 20 dereceye yaklaştı. 1 haftadır etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklıkların yükselmesini fırsat bilen Antalyalılar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Sahile gelen vatandaşlar daha çok güneşlenerek dinlenirken, bazı gençlerin ise denize girdiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise parkta ailesi ile oturarak sohbet edip, oyun oynadıkları görüldü. Antalya'da sıcak havaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu

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Togo Cumhuriyeti, Konyaaltı, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu - Son Dakika
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