Antalya'da sıcaklıklar arttı, arılar yaylaya taşındı - Son Dakika

Hava sıcaklığının artmasıyla çoğu kişinin yüksek rakımlı yerlerdeki yazlıklarına gittiği Antalya'da bal üreticileri de arılarını yaylalara taşıdı.

Antalya'da sahil bölgelerde hava sıcaklığının artması nedeniyle vatandaşlar yüksek rakımlı yerleri tercih ederken, Korkuteli'nde bal üreticileri arılarını yaylalara taşıdı. İlçeye bağlı yayla mahalleler, bal üreticilerine ev sahipliği yapıyor. Bölge zengin bitki çeşitliği sayesinde arıların üretimine olumlu katkı sağlıyor. Yaylada bal üretiminin başladığını söyleyen üretici Derya Gürler, kaliteli bal üretebilmek için yıl boyunca yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yıl içinde bölgenin değişik noktalarında konaklattıkları arılarını yaz sezonunda Osmankalfalar mahallesinin yükseklerine çıkarttıklarını belirten Gürler, "Arılarımız bal yapmaya başladı. Bu bölgede Eylül ayının sonuna kadar bal yapımı sürüyor" dedi.

Arıcılık yaparak geçimini sağlayan Derya Gürler, bu yıl bal konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

(İHA)