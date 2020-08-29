Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 74, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan bunalanlar denize girdi. Bazı tatilciler ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde vakit geçiren anne ve babaların çocuklarına yüzme öğretmeye çalıştığı görüldü.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra bazı tatilciler gölgelik alanlarda kitap okudu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezince dün yapılan açıklamada, bölgenin sıcak havanın etkisinde olacağı bildirilmişti.

Buna göre, 4 Eylül Cuma gününe kadar hissedilir derecede artacağı öngörülen hava sıcaklıkları, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.