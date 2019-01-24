Antalya
'da şiddetli fırtına dev dalgalar oluşturdu
Karayoluna uzanan dalgalar seyir halindeki araçlara zor anlar yaşattı
Hurma ve Çakırlar bölgesine birbirine bağlayan köprü su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
Bir okulun çatısının uçması sonucu maddi hasar meydana geldi
ANTALYA - Antalya sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı
sahilinde dev dalgalar sahile ulaştı. Taşan bir dere nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Turizm kenti Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili
'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar
sahildeki Akdeniz
Bulvarına kadar ulaştı. Bulvardan geçen araç sürücüler yola kadar ulaşan dalgalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Tehlike ihtimaline karşın trafik ekipleri kontrollü şekilde yolu açık tutuyor. Dalgaları görüntülemek isteyenler, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Dalgaya ve yağmura aldırmayanlar ıslanmayı göze alıp fotoğraf çekti. Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresinin debisi yükseldi. Boğaçayı'ndan gelen alüvyonlar Konyaaltı sahilini kahverengi renge bürüdü. Hurma ile Çakırlar mevkiindeki birbirine bağlayan köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sahil kenarında bulunan işletmelerin süs bitkileri sular altında kaldı. Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı ilçesi Altınkum
Mahallesi 422 Sokak'ta bulunan kreşin ise fırtına nedeniyle çatısı uçtu. Uçan çatı sokağa düşerken karşı binanın demir korkuluklarını yıktı.
Kaleiçi Yat Limanı'nda bağlı bulunan teknelerin sahiplerine sık sık teknelerini kontrol etti. Atatürk
Parkı'nda da dev dalgalar falezler boyunca yükseldi. Öte yandan Döşemealtı
ilçesinde Kuruçay
olarak bilinen derede yoğun yağıştan taştığı görüldü. Fırtınaya rağmen sporuna devam eden Fatma Kaya
, fırtına var ama buna rağmen sporuna devam ettiğini söyledi.
Taşayn Boğaçayı'ndan aracıyla karşıya geçemeyen Halil Çelik
" Günlerdir çok yağmur yağıyor. Dün gecede yoğun yağıştan dere taştı karşıda işletmemiz vardı geçemedik. Konyaaltı Sahili'nde de şiddetli fırtına var. Dalgalar çok yüksek."dedi.