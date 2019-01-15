Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şiddetli Fırtına Domates Seralarına Zarar Verdi

Antalya'da Şiddetli Fırtına Domates Seralarına Zarar Verdi

57 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya'da Şiddetli Fırtına Domates Seralarına Zarar Verdi, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte çıkan fırtına ise seralara zarar verirken, denizde dev dalgalar oluştu.

Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ilçede bulunan seralar zarar gördü. Özellikle domates seralarının üzerinde bulunan plastikler, fırtına nedeniyle yırtılarak kullanılamaz hale geldi. Üzeri açılan seralar su aldı.

Yağmurlu ve fırtınalı havanın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, Güncel
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