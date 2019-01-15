Antalya'da Şiddetli Fırtına Domates Seralarına Zarar Verdi
13 dakika önce
- Antalya'da şiddetli fırtına domates seralarına zarar verdi Denizde dev dalgalar oluştuANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
- Antalya
'da şiddetli fırtına domates seralarına zarar verdi
Denizde dev dalgalar oluştu
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca
İlçesi'nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte çıkan fırtına ise seralara zarar verirken, denizde dev dalgalar oluşturdu.
Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde hızını arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmura bir süre sonra fırtına da eklendi. Şiddetli fırtına nedeni ile ilçede bulunan seralar zarar gördü. Özellikle domates seralarının üzerinde bulunan plastikler, fırtına nedeni ile yırtılarak kullanılamaz hale geldi. Üzeri açılan seralar su aldı. Yağmurlu
ve fırtınalı havanın akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:37 Kaynak: İHA
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