Antalya'da Şiddetli Fırtına Evin Çatısını Uçurdu

Antalya'nın Akseki ilçesinde şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu.



Kuyucak Mahallesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Selahattin Yıldırım'a ait iki katlı evin çatısı uçtu.





Uçan çatının başka bir binanın duvarına da zarar verdiği öğrenildi. Bazı binalarda kalorifer dairelerini su basması sonucu çalışma başlatıldı.

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