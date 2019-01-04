Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şiddetli Fırtına Evin Çatısını Uçurdu

Antalya'da Şiddetli Fırtına Evin Çatısını Uçurdu

19 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu.

Antalya'da Şiddetli Fırtına Evin Çatısını Uçurdu, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu.

Kuyucak Mahallesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Selahattin Yıldırım'a ait iki katlı evin çatısı uçtu.


Uçan çatının başka bir binanın duvarına da zarar verdiği öğrenildi. Bazı binalarda kalorifer dairelerini su basması sonucu çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Selahattin Yıldırım, Akseki, Antalya, Güncel
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