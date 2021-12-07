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ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR - Son Dakika

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR

07.12.2021 13:32

Antalya'da dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Antalya'da dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün 'turuncu kod'lu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti. Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

Metrekareye 75- 100 kilogram yağışın düşmesi beklenen kentte gece saatlerinden itibaren yağmur ve fırtına etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken itfaiye ekipleri ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Sahil bandını döven dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü.

Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.

Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı.

Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR
ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR
ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR
ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA, KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR - Son Dakika
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