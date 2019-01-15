Antalya'da Şiddetli Fırtına Sera ve İş Yerlerine Zarar Verdi
1 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli fırtına, iş yerlerinde ve seralarda hasara yol açtı.
Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde şiddetli fırtına, iş yerlerinde ve seralarda hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Selinus Sahili'nde bulunan iş yerlerine ve sahile yakın yerlerdeki seralara zarar verdi.
Fırtınada oluşan hortum da sahildeki kafeteryalarda hasara yol açtı.
Şiddetli rüzgar ve etkili sağanak ilçede hayatı da olumsuz etkiledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:12 Kaynak: AA
Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık Şoku
Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı