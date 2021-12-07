Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu - Son Dakika

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.

DEV DALGALARI İZLEMEYE GELDİLER

Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü.

UÇAK SEFERLERİ DURDU

Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.

YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı. Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.

İşte şiddetli fırtınaya teslim olan Antalya'dan kareler;