ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI - Son Dakika

Antalya'da devam eden sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı. Antalya- Kemer karayolu üzerindeki Batı Çevreyolu'nun çevresinde çok sayıda araç yolda kalırken, bu bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara müdahale ediyor. Özellikle Konyaaltı ilçesinde Liman mahallesindeki sokaklarda suyun yüksekliği, 1 metreye ulaştı. Kızılarık Mahallesi'nde bir işyerinin camları şiddetli rüzgardan kırıldı. Döşemealtı ilçesi Nebiler mahallesinde metrekareye son 24 saate düşen yağış miktarı 182 kilogramı geçti. Rüzgar hızı da öğle saatlerinde Kemer'de 130 km/saat, Konyaaltı'nda 115 km/saat ve Antalya Körfezi'nde 100 km/saat'e ulaştı.