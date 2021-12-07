Üye Girişi
ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI - Son Dakika

ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

07.12.2021 13:34

Antalya'da devam eden sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.

Antalya'da devam eden sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı. Antalya- Kemer karayolu üzerindeki Batı Çevreyolu'nun çevresinde çok sayıda araç yolda kalırken, bu bölgedeki evlerin zemin katlarını da su bastı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda ihbara müdahale ediyor. Özellikle Konyaaltı ilçesinde Liman mahallesindeki sokaklarda suyun yüksekliği, 1 metreye ulaştı. Kızılarık Mahallesi'nde bir işyerinin camları şiddetli rüzgardan kırıldı. Döşemealtı ilçesi Nebiler mahallesinde metrekareye son 24 saate düşen yağış miktarı 182 kilogramı geçti. Rüzgar hızı da öğle saatlerinde Kemer'de 130 km/saat, Konyaaltı'nda 115 km/saat ve Antalya Körfezi'nde 100 km/saat'e ulaştı.

ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Konyaaltı, Tragger, Antalya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu
FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya 13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı 13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor 12:55 Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı 12:42 Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü

Son Dakika Haberleri
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
13:53 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:17 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi!
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?         
13:54
Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi!         
13:18
Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu         
13:05
Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var         
12:43
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement