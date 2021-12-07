Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (4) - Son Dakika

TEKNELER DALGALARIN ARASINDA KALDI

Antalya dün geceden itibaren devam eden kuvvetli yağış ve rüzgar öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekneler yükselen dalgaların arasında kaldı. Bazı tekne sahipleri ise zarar gelmemesi için teknenin başında bekledi. Yat Limanı'na inen merdivenlerden akan su ise bir şelaleyi andırdı.

Öte yandan yağmur nedeniyle Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki alt geçit su ile doldu, geçide giren bazı araçlar suda kalırken, bazı araçlar ters yöne girerek çıkmaya çalıştı.OKUL BAHÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN ZOR ANLARIAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde yağış nedeniyle göle dönen okul bahçesinde öğrenciler zor anlar yaşadı. İlçede sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağmur günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkileyen yağmur nedeniyle Yeniköy İlköğretim Okulu öğrencileri de büyük zorluk yaşadı. Yağış sonrası okul bahçesi göle dönerken, okuldan çıkıp evlerine gitmek isteyen öğrenciler bahçede yürümekte güçlük çekti. Bazı veliler çocuklarını sırtında taşıyarak okulun bahçesinden çıkardı. Öğrencilerin yaşadığı zor anlar bir öğrenci velisinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya),