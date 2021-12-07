SERİK'TE DERE TAŞTI, TARIM ALANLARINI SU BASTI; MANAVGAT'TA MAĞAZA ÇATISININ KAPLAMASI UÇTU - Son Dakika

Serik'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışta Boğazkent, Karadayı ve Belek mahallelerinde Acısu deresinde debinin yükselmesi nedeniyle tarım alanlarını su bastı. Taşkın sonrası Karadayı ile Boğazkent mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yolun iki tarafındaki tarım alanları su altında kaldı. Boğazkent'teki barınakta da teknelerin bulunduğu alanda su seviyesi yükseldi.

MANAVGAT'TA MAĞAZA ÇATISININ METAL KAPLAMASI UÇTU

Manavgat'ta Çakalderesi Mevkii Manavgat Caddesi'ndeki bir mağazanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak, yola düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Mağaza çalışanları kaplamının çatıda kalan kısmını çıkarttıktan sonra yoldaki metal parçaları kaldırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Manavgat Caddesi ulaşıma açıldı.