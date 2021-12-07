Üye Girişi
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7) - Son Dakika

Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)

07.12.2021 16:35
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)

MURATPAŞA'DA 170 AĞAÇ DEVRİLDİAntalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına Muratpaşa ilçesinde de hasara neden oldu.

MURATPAŞA'DA 170 AĞAÇ DEVRİLDİ

Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına Muratpaşa ilçesinde de hasara neden oldu. Parklarda ağaçlar devrildi, çocuk oyun grupları ve spor aletleri zarar gördü. Dün gece saatlerinde teyakkuz durumuna geçen Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turunç Masa üzerinden bildirilen olumsuzlara anında müdahale etti. Ekipler, gün içinde, fırtınanın kökünden söktüğü 170 ağacı kaldırdı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN FIRTINA TEYAKKUZUKent genelinde kuvvetli yağış ve saatte yer yer 110 km'ye ulaşan fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren alarma geçti. Şiddetli fırtınada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta, Tarımsal Daire Başkanlığı ekipleri kesintisiz görev yaptı. Gece saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte ekipler, kentin dört bir yanında devrilen ağaçlara müdahale etti. Trafiği aksatan ve tehlike arz eden ağaçlar Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı. Gün boyu devriye gezen ekipler, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada devrilen ve yan yatan ağaçlara müdahale etti. Vatandaşlardan gelen ihbarlara da cevap verildi.İTFAİYE 400 PERSONELLE GÖREV YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de su baskını, araçta mahsur kalma, çatı uçması, trafo yangını gibi olaylara müdahalede bulundu. İtfaiye, Döşemealtı ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu'nun zemin katını basan yağmur sularını tahliye etti. İtfaiye ekipleri 19 ilçede 45 farklı istasyonda yaklaşık 400 personelle görev yaptı. ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına kanal açma araçları, motopomp ve iş makineleri ile müdahale etti. Tıkanan mazgallar ekiplerce açıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı da gün boyu fırtınadan zarar gören sera ve tarımsal alanlarla ilgili ihbarlara cevap verdi. Tarımsal Hizmetler ekipleri, yağışın sona ermesiyle yaraları sarmak için hızla hasar tespit çalışmalarına başlayacak.


Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)
Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7)

Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Antalya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi 16:35 Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

Son Dakika Haberleri
16:43 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı
16:35 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum
16:34 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik
16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti
16:26 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın
16:17 Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi
16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler
16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti
16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!
Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı         
16:47
İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti         
16:41
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:50:24. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement