Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (7) - Son Dakika

MURATPAŞA'DA 170 AĞAÇ DEVRİLDİ

Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına Muratpaşa ilçesinde de hasara neden oldu. Parklarda ağaçlar devrildi, çocuk oyun grupları ve spor aletleri zarar gördü. Dün gece saatlerinde teyakkuz durumuna geçen Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turunç Masa üzerinden bildirilen olumsuzlara anında müdahale etti. Ekipler, gün içinde, fırtınanın kökünden söktüğü 170 ağacı kaldırdı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN FIRTINA TEYAKKUZUKent genelinde kuvvetli yağış ve saatte yer yer 110 km'ye ulaşan fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren alarma geçti. Şiddetli fırtınada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye , ASAT, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta , Tarımsal Daire Başkanlığı ekipleri kesintisiz görev yaptı. Gece saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte ekipler, kentin dört bir yanında devrilen ağaçlara müdahale etti. Trafiği aksatan ve tehlike arz eden ağaçlar Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı. Gün boyu devriye gezen ekipler, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada devrilen ve yan yatan ağaçlara müdahale etti. Vatandaşlardan gelen ihbarlara da cevap verildi.İTFAİYE 400 PERSONELLE GÖREV YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de su baskını, araçta mahsur kalma, çatı uçması, trafo yangını gibi olaylara müdahalede bulundu. İtfaiye, Döşemealtı ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu'nun zemin katını basan yağmur sularını tahliye etti. İtfaiye ekipleri 19 ilçede 45 farklı istasyonda yaklaşık 400 personelle görev yaptı. ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına kanal açma araçları, motopomp ve iş makineleri ile müdahale etti. Tıkanan mazgallar ekiplerce açıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı da gün boyu fırtınadan zarar gören sera ve tarımsal alanlarla ilgili ihbarlara cevap verdi. Tarımsal Hizmetler ekipleri, yağışın sona ermesiyle yaraları sarmak için hızla hasar tespit çalışmalarına başlayacak.