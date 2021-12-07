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BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU

07.12.2021 18:14

Turuncu kod uyarısı verilen ve yoğun yağıştan dolayı yolun yıkıldığı noktada incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'ya 130 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Turuncu kod uyarısı verilen ve yoğun yağıştan dolayı yolun yıkıldığı noktada incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'ya 130 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışlar oldukça fazla, bunun yanında 130 kilometre hıza ulaşan lodos etkisini gösterdi. Ancak burada gördüğünüz köprü, yıllardır kullanılan 9 köy ile Saklıkent'e hizmet veren bir köprüydü. Buradaki köprünün sıkıntılarını hepimiz biliyorduk. Bu anlamda yüklenici firma 90 günde tamamlayacağını söyledi. Geçen afetlerde de ben 2 gün boyunca uyuyamamıştım. Şükürler olsun ki yeni köprümüzün sıcak asfaltını ve korkuluklarını dahil olmak üzere açmıştık. Bugünde gördüğümüz gibi tali yol olarak yapmış olduğumuz yan taraftaki köprü gitti. Ancak, buranın 9 mahalleye oradan gelen bütün vatandaşlarımız köprümüzü en iyi şekilde kullanıyorlar" dedi.

'154 İHBARA CEVAP VERDİK'

Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine saat 18.00'e kadar 154 ihbarın geldiğini kaydeden Başkan Böcek, "Genelde ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi bir de Dağbeli'nde yağıştan dolayı vatandaşlarımız can tehlikesi geçirdi. Ancak, itfaiye ve diğer çalışma arkadaşlarımız 7/24 vatandaşlarımızın emrinde. Bu 154 çağrıya cevap verilerek yardımcı olundu. Bunun yanında 2-3 günlük süreçte de bütün ekiplerimizle beraber hazırız. Bütün vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık ve teyakkuz halindeyiz. En azından can kaydı yok, o sevindirici, ancak inşallah 2 günlük süreci de en iyi şekilde geçireceğiz. Yağış öncesi yeni köprülerimizi açarak sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik" diye konuştu.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 130 KİLOMETRE

Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtına ve sağanak, il genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte en çok yağış Döşemealtı ilçesine yağdı. Nebiler ormanlık alanında metrekareye 206 kilogram yağış düştü. Bu rakam Kemer ilçesinde 109 kilogram oldu. Rüzgar, Kemer'de 130 km/saat ve Konyaaltı'nda 115 km/saat hıza ulaştı. Sağanak nedeniyle çok sayıda aracın plakası yollara düştü. Konyaaltı ilçesinde yerdeki plakalar toplanarak, kaldırımın bir bölümüne bırakıldı.

BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU

Muhittin Böcek, Antalya, Fırtına, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN BÖCEK YIKILAN KÖPRÜDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika


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